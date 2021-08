Etienne GARY

Passionné d'image je réalise à seize ans mon premier court métrage de fiction "Les troubadours". Après une école de concepteur audiovisuel à Paris où je réalise mon 2ème court métrage en 16mm "Une histoire pour les enfants", je cherche du travail dans la profession, assistant à RTL sur des news puis à Neyrac films, je suis en parallèle instructeur sur des stages de formation aux métier d'animateur (BAFA), et j'encadre des centres de vacances pour enfants où la vidéo est utilisée comme moyen d'expression. Je vais ensuite m'installer à Bordeaux où je m'occupe de la conception, de la réalisation et du montage pour une société de production de films d'entreprises. Je réalise des films pour la Cofinoga, les Billards Chevilotte, Construction Navale en Aquitaine et je reçoit le Prix image et communication Aquitaine 89 pour le film promotionnel avec fiction "Bordeaux télé-cable". Je participe ensuite à la création de la société 16 Arts production avec laquelle nous éditons une série de films de découverte régionale comme "Sonnailles" et "Makila" tous deux primés en festival. Nous réalisons ensuite une série de films de découvertes touristiques sur le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, l'estuaire de la Gironde.

En parallèle nous réalisons des films promotionnels d'entreprise pour la SNCF et différentes sociétés de la région Aquitaine. Je réalise en 2002 un film pédagogique sur le mal être des jeunes "La vie en l'air" dont la version cinéma va sortir en 2022 pour ses 20 ans. Je réalise en 2012 un conte sentimental poétique sans dialogues "Valentin Story" diffusé sur internet et au festival international de Contis. En 2014-2015 je réalise 14 reportages touristiques sur les Landes en lien à une BD via des QR codes visant la découverte d'un patrimoine régional pour le Pays Landes Nature Côte d'Argent. Durant cette période je réalise aussi un documentaire indépendante de 65' intitulé "Notre créativité oubliée" dont l'objectif est de montrer la place de la créativité dans notre société et de l'importance de la mettre au coeur de l'éducation des enfants dans les écoles. Sa diffusion c'est faite via des projections-débats dans des cinémas puis en DVD. En 2020 réalisation d'un documentaire sur l'art contemporain "Dans le murmure des oeuvres" autour des oeuvres de créateurs reconnus dont FRANTA - Marc PETIT - Lucie Geffré... Un film sélectionné au MIFAC 2020 et tournée en France autour de la dynamique de L'airial Galerie de Mimizan. La bande annonce visible sur Vimeo. D'autres infos et contacts sur www.16arts.com



Mes compétences :

Auteur-Réalisateur-Monteur

Communication

Créativité

Cerveau

Sciences

Education

Éducation santé

poésie

Réactivité

Réalisateur