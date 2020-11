Etienne MOREL

Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur chimiste spécialisé en Chimie Verte en 2010, avec l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSMCu), j’ai souhaité enrichir mes connaissances par un Mastère Spécialisé en Management de la Sécurité et des Risques Industriels. Cette formation s’est déroulée est en alternance, via un contrat de professionnalisation.



La sécurité des personnes et la préservation de l’environnement sont les deux domaines dans lesquels je travaille, en lien direct avec les services de production industrielle et de maintenance industrielle. J’ai ainsi pu acquérir de bonnes connaissances dans la protection des biens et des personnes, en pérennisant le système de management de la sécurité, et en créant le système de management de l'environnement au sein du site industriel.



Ma mission d’Animateur Environnement m’a permis d’aborder de nombreux dossiers réglementaires et donc des relations étroites avec les autorités (DDPP, AELB, ...) notamment dans le cadre de l’arrêté d’autorisation d’exploitation.



Outre ces dossiers, j’ai pour mission la gestion des accidents et la conduite des enquêtes, l’évaluation des risques professionnels et notamment le risque chimique (dont ma thèse professionnel en a été le thème majeur), la gestion des Equipements de Protection Individuelle (EPI) via les appels d’offres, les recherches de nouveaux produits, la formation des opérateurs à l’utilisation des EPI spécifiques et le contrôles des EPI contre les chutes de hauteurs (vérificateur agrée).



J’ai à cœur de prendre part aux projets techniques afin de résoudre des problématiques complexes. Je suis dynamique, je m’adapte rapidement aux objectifs qui me sont confiés.



Je reste attentif à toute opportunité professionnelle dans le bassin Rennais



Mes compétences :

Risque chimique

Excel

Word

Powerpoint

Système de management de la sécurité

ICPE

CLP GHS

REACH

Gestion des AT/MP

Traitement des eaux usées par procédé MBBR

Formateur risque chimique

FDS

Etiquetage et classification produits chimiques

Gestion des CMR

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Chimie verte

HSE

Amélioration continue

Traitement des eaux

Sécurité

Environnement

Prévention

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel