Eudes Severin POATY

Juriste bilingue , j'ai une une pratique éprouvée en droit du travail et de la sécurité sociale et en droit des contrats. Je nourris aussi un intérêt particulier pour les questions touchant la réglementation pétrolière, minière et gazière.



A travers mon engagement communautaire, j'œuvre pour l'éveil des conscience des jeunes en leur initiant à la citoyenneté active.



J'aime relever les challenges et dépasser les objectifs bien compris.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit du travail et de la sécurité sociale

Gestion administrative du personnel