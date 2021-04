Eva GRINENVAL

Ingénieur R&D, je participe à la conception et au développement de nouveaux produits et procédés dans le cadre de projets d’innovation. L’aspect expérimental (conception et développement du produit, phase de tests, de validations et d’améliorations du produit), la veille (recherche bibliographique, veille brevets et technologique, veille concurrentielle), la valorisation (publications, conférences), la mise au point de produits commerciaux (analyse et compréhension du positionnement produit, traduction des besoins fonctionnels en cahier des charges), l’organisation de laboratoire (gestion des commandes, inventaires, maintenance) constituent mes responsabilités scientifiques et techniques. Passionnée par l’innovation et dotée d’un réel esprit d’équipe, je place la curiosité au cœur de mon activité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Science des matériaux

Chimie de surface

Synthèse

Caractérisation des matériaux

Chimie

R&D

Chimie-physique