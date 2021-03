Eva PORCINO

Responsable communication et relations externes avec plus de 15 ans d'expérience, j'ai également une expertise en développement commercial.



D O M A I N E S D ' E X P E R T I S E

Communication sous toutes ses formes :

- Stratégie et plan de com. (RP/medias)

- Communication points de vente

- Editorial

- Relation média/presse

- Web Marketing

- Réseaux sociaux, drive to store

- RoI / REX / plans d'amélioration

Développement commercial :

- Recherche de marchés

- Réponses appels d'offres

- Gestion de projets/partenariats