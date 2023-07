J'ai occupé deux ans un poste de chargé d'étude marketing pour un groupement d'opticiens, mon travail consistait à l'élaboration des études de marché pour l'installation des magasins (validation de potentiel, étude de la concurrence, analyse de l'environnement..)



Je suis aujourd'hui téléconseillère pour la GMF, ce qui me permet de conserver le côté relation client que je place en priorité dans mes recherches d'emploi. J'aime aussi travailler en équipe c'est pour moi une réelle dynamique et d'autant plus dans l'atteinte des objectifs.

Je n'en reste pas moins autonome, j'ai appris à allier les deux dans les différentes fonctions que j'ai ou j'ai pu avoir.



Mes compétences :

Marketing

Vente

Développement commercial

Conseil

Assurance

Création d'entreprise

Accompagnement

Étude de marché

Études marketing

Veille concurrentielle

Microsoft Office