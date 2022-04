Aline BOYER

J"ai travaillé ces 15 dernières années dans la relation clientèle par téléphone d'un grand groupe d'assurances, mais mon métier de coeur est la communication et c'est d'ailleurs dans ce domaine que j'ai débuté ma carrière professionnelle.



Au fil du temps, mon poste actuel ne correspondait plus à mes besoins. J'ai donc pris la décision de donner un nouvel élan à ma vie professionnelle avec pour objectif principal de changer de poste et de revenir aux métiers de la communication. Un bilan de compétences m'a permis de faire le point dans un premier temps et de conforter mon choix.



En 2014 je me suis formée en webmarketing et webmastering afin d'acquérir l'expertise nécessaire à l'évolution des technologies de l'information. Ainsi je peux aujourd'hui répondre aux besoins de communication digitale des entreprises et plus particulièrement des TPE.



Passionnée de photographie et de voyages, je souhaite également lier mes passions à mon métier.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Communication

Relationnel

Community management

Relations clients

Webmarketing