Eve RIBERAIGUA

Formatice FLE pendant plus de 20 ans, j'ai également fait une formation Français Langue d'Intégration avec Madame Vicher et son équipe. J'ai ainsi obtenu une qualification me permettant d'évaluer les connaissances des candidats à la nationalité française.

Je suis maintenant à la retraite.

Production d'un ouvrage pour les migrants peu ou pas scolarisés: "cahier d'alphabétisation pour lire écrire et vivre en France" aux éditions "les Presses du Midi"

Production d'un ouvrage pour les migrants FLE ou les français: "cahier de communication pour les auxiliaires de vie et les aides à domicile" aux éditions "les Presses du Midi"



Mes compétences :

Connaissance du CECRL et de la pédagogie du FLI.

Rédaction D'ouvrages Pédagogiques