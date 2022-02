Evelyne PIZZAFERRI

Je possède une expertise de 15 ans en contrôle financier dans 3 grands groupes internationaux dans les secteurs des transports, assurance, télécom & informatique et immobilier.



J ai mené plusieurs projets de conduite du changement et amélioration de la performance qui ont permis d obtenir des gains de rentabilité significatifs .



Je possède également une expertise en management d équipes et de mise en place d ERP et d outils multi-dimensionnels d aide à la décision.



Mes compétences :

Gestion de projets

Réduction de coûts

Reporting financier

Amélioration de process

Outils de pilotage

Business Plan

Audits