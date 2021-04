Evelyne SCHWARTZMANN, salariée à temps partiel et créatrice de ES SECRETARIAT.

Sous le statut dauto-entrepreneur, je suis Secrétaire Indépendante et souhaite simplifier votre activité professionnelle.



ES SECRETARIAT

Effectue des prestations de services administratifs pour aider les professionnels de santé dans leurs tâches de classement

et accompagne les transporteurs sanitaires et taxis conventionnés dans leurs missions de saisie nécessaires à la télétransmission.

Accroissement d'activité ou manque de personnel salarié, collaborez en toute confiance avec votre nouveau partenaire basé à Luxeuil-les-Bains afin de soulager votre gestion administrative et vos échanges avec l'assurance maladie pour un quotidien serein.