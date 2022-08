Développeur Senior, spécialisé dans les technologies mobiles et le jeu vidéo depuis 2001.

Sensible aux domaines créatifs, je suis également Sound Designer et musicien.

Apres une periode de coupure avec le monde professionnel . Je souhaite retrouver un emploi motivant et adapté à mon profil .



Mes compétences :

Design

Développement mobile

Game design

Génie mécanique

iPhone

J2ME

JAVA

Jeux vidéo

Mécanique

Mime

Mobile

Productique

Robotique

Sound

Sound design

Video

WAP