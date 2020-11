Fabien ALLARD

Suite à une formation universitaire généralisante en informatique, je me suis spécialisé dans les réseaux de télécommunications en intégrant TELECOM Bretagne.



Ces 6 années d'études m'ont donné de solides connaissances sur les différents aspects réseaux et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité des réseaux et de la mobilité IP.



Néanmoins, j'ai souhaité approfondir ces connaissances par le biais de la Recherche appliquée dans ce domaine. J'ai donc rejoint France Télécom Recherche & Développement en 2005 pour y faire une thèse de recherche tout en étant au contact du monde de l'entreprise.



Début 2009, mon doctorat en poche, j'ai rejoins le groupe THALES en tant qu'ingénieur en sécurité des systèmes d'information.



En août 2012, je rejoins l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information en tant que chef de projet. En février 2015, je suis nommé responsable d'une équipe de spécialistes réseau et télécoms.



Mes compétences :

Architecture

Précision

Rigueur

SSI

Technique

Télécoms

IPsec