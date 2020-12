Fabien BARTHIER

En agence (digitale, spécialisée ou web), comme indépendant ou chez un pure player, le marketing digital est au cœur de mon activité professionnelle depuis 1999.



Expert senior en web marketing (Search Engine Marketing : SEM), spécialisé en référencement naturel (Search Engine Optimization : SEO) natif à caractère éthique et durable.



Plus de 20 ans de promotion de produits ou de services (B2B + B2C) sur les différents canaux dacquisition ; par laugmentation du trafic, la fidélisation des clients, loptimisation des ventes et la transformation des visites.