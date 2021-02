Fabien CARA

Ingénieur en génie chimique et des procédés, docteurs en matériaux polymères et composites, mon expérience est au service des industriels et laboratoires qui souhaitent progresser.



Ma mission est de rencontrer des personnes ouvertes et curieuses, de les aider à identifier leurs besoins et lorsque cela est dans le domaine de compétences de TFX SA, de formuler des solutions permettant de les satisfaire !



Mes compétences :

Acquisition de données

Programmation

Marketing

Instrumentation

Commercial

Composites

Thermodurcissable