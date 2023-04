Fabien FONTAS, 35 ans

2 enfants



Après 11 années d'expériences dans une des plus grandes SSII mondiales (Logica) j'occupe actuellement le poste de Test Manager à La Banque Postale.



Ce qui me caractérise le mieux est sans nul doute ma capacité d'adaptation à toute personne et à toute situation, mon relationnel, ainsi que ma rigueur et mon sens de l'organisation.



COMPETENCES MANAGERIALES :



Gestion de projet :



• Pilotage de projets et de Tierces Maintenances Applicatives (jusqu’à 30 ressources)

• Pilotage d’ateliers clients - rédaction cahiers des charges

• Suivi de l’activité, des plannings, du budget, des actions, des risques, des indicateurs

• Gestion de la relation client (animation de comités de suivi et de comités de pilotage)

• Pilotage de recettes applicatives : conception des jeux de tests, passage des tests, suivi

• Accompagnement au changement : manuels utilisateurs, formation, assistance

• Gestion de la relation avec des éditeurs et d’autres sous-traitants

• Réalisation de propositions commerciales



Gestion RH :



• Entretiens de mission pour les équipes encadrées

• Entretiens annuels et présentation des dossiers en comité carrière

• Entretiens d’embauche



Méthodologie / qualités :



• Travail en centre de service certifié CMMi niveau 3

• Pilotage de projets en méthodes AGILE

• Sensibilisation ITIL







COMPETENCES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES



Domaines fonctionnels :

CRM (VEOLIA - 4 ans)

Gestion Financière (CDC 4 mois - CG33 4 mois - ASP 1,5 an)

Comptabilité publique (consultant Chorus durant 4 mois)

Telecoms (France Telecom : 2 ans)

Distribution (Chantelle 1 an)



Environnement : Windows/IIS/Citrix/Unix



Langages :

Client/serveur : NSDK, Natstar

BDD : SQL, PL SQL

NTI : Java/J2EE, GWT, Flex, Hibernate, HTML, JSP, Javascript, XML,

Autres : Visual Basic , VBA



SGBDR : Oracle, Access, SQL Serveur, Post Gre, SQL Base



Middleware : ETL Talend



Gestion de configuration : PVCS, SVN



Outils : TOAD, SQL+, SQL NAVIGATOR, ECLIPSE



Bureautique : Excel, Word, Power Point, Access, Visio, Ms Project = > utilisation experte



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

Chef de projet technique

Informatique

J2EE

JAVA

Java j2ee

MOA

MOE

NTI

Technique