Fabien GENDRE

20 ans d'expérience dans l'activité industrielle, dont l'industrie Automobile et Aéronautique (fonderie, matriçage, formage, usinage, chaudronnerie, pliage, soudure, laser, emboutissage, usinage chimique, TS peinture) sur produits aluminium, inox, cuivreux et titane.

Une mission d'expatriation à l'étranger (Mexique).

Une connaissance des grands groupes industriels et des PME.

Une double compétence : le management par projet et la gestion de plusieurs UAP basée sur lutilisation doutils méthodologiques.