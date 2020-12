Fabien GRANJON

Mes compétences :

Java Platform

Développement informatique

PHP

Intranet

Extranet

JQuery

Oracle

MySQL

Linux

Personal Home Page

Apache WEB Server

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Microsoft Windows

Jboss

SQL

Audit

WinDev

Perl Programming

Linux Debian

DB2

Microsoft Internet Information Server

Linux Red Hat

FTP

EDI

Bash

WAS

VBScript

REXX

Python Programming

PostgreSQL

Oracle PL/SQL

Microsoft SharePoint

Linux Mandrake

Java

Hyperfile

HTTP

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

COBOL

C++

C Programming Language

Apache Maven

Ant

AJAX

AD

future implémentation

XSL

XML

Visual Basic

VPN

UNIX

UML/OMT

TOAD

TCP/IP

Suse

Struts Web Application Framework

Secure Socket Layer

SNMP

Rapid Application Development RAD

Powershell

PKI

Oracle Recovery Manager

Oracle ERP

Oracle Data Guard

N-tiers

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

MSCS

Load Balancing

Linux RHEL

LDAP

Korn Shell

Jetty

Java Virtual Machine

Java 2 Ente