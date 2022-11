Fabien KALA

Les BGE ont pour missions de :

- contribuer au développement économique durable des territoires,

- créer et développer des jeunes entreprises,

- favoriser la réalisation professionnelle des personnes,

- contribuer au débat public.



Les BGE présentes sur l'ensemble du territoire national depuis 30 ans ont accompagné la création de plus de 200 000 entreprises.

BGE Sud Ouest accompagne les créateurs/repreneurs dentreprise (tout public) et les associations pour construire leur projet de A à Z, trouver les aides et financements nécessaires, se former.

Dans les couveuses BGE, les entrepreneurs peuvent sexercer à leur nouveau métier en toute sécurité et tester leur projet en grandeur réelle avant de se lancer.

Après la création, BGE appuie les dirigeants d'entreprises et d'associations dans le démarrage et le développement de leur structure.

BGE Sud Ouest s'adresse à un public de particuliers et de professionnels (entreprises, collectivités locales, services publics). BGE Sud Ouest accompagne également les demandeurs d'emploi et les salariés dans leur démarche de recherche d'emploi et de mobilité professionnelle



www.creer.fr