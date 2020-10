Fabien LACQUEMANT

En tant que Responsable de secteur (H/F) chez GSF, mes objectifs sont la satisfaction client, le management d'équipe et la gestion économique.



En effet, je suis en charge de la qualité du service et de la rentabilité des sites qui me sont confiés. Je suis le relais opérationnel entre GSF et mes clients et je gère intégralement mes équipes, de leur recrutement à leur sécurité en passant par leur organisation au quotidien.



Je suis à la fois dynamique, réactif et sérieux, j'aime les challenges et les missions variées. Je sais me rendre disponible pour mes clients et mes équipes. J'aime la rigueur dans mon travail et je veux que les choses soient bien faites.



Je me décris tout simplement comme quelqu'un de passionné, de travailleur et dévoué à la réussite de mes missions.



Mes compétences :

Restauration

Mobile

Gerant

Cuisinier

Assistant de direction

Vin

Sécurité incendie

Recrutement

Développement commercial

Sécurité au travail

Réseaux sociaux

HACCP

Gestion de la relation client

Internet

Contrôle interne