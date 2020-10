Fabien LEGROS

Après des études dingénieur chimiste à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (spécialisé en Chimie et Technologie pour le Vivant), complétées par un double diplôme Master Recherche en chimie moléculaire, jai poursuivi ma formation par un doctorat en chimie organique au sein du laboratoire COBRA (Université de Rouen Normandie) portant sur le développement de nouvelles méthodes de synthèse en organocatalyse asymétrique. Après une expérience postdoctorale chez Sanofi en Allemagne dans le cadre d'un contrat VIE, je suis actuellement à la recherche d'un poste de chef de projet dans l'industrie pharmaceutique, chimique ou agrochimique.



Mes compétences :

Gestion de projets R&D

Synthèse organique

Organocatalyse

Photocatalyse

Purifications par chromatographie ou HPLC

Analyse HPLC, LC-MS, GC-MS, IR et RMN

Synthèse et évaluation de résultats

Rédaction de documents techniques (publications, rapports)