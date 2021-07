Fabien MOBAILLY

Passionné par le digital depuis son avènement, j'en ai d'abord fait mon métier pendant 10 ans. Toujours désireux d'être au plus proche de mes clients, mon profil technique s'est enrichi au fil des années au profit dune approche davantage orientée sur le conseil. C'est par un heureux hasard que j'ai ensuite basculé dans un univers professionnel bien différent au premier abord, celui d'assureur. Et pourtant



La conception logicielle a de nombreux points communs avec la profession qui me passionne aujourd'hui. Mon métier d'expert en protection sociale impose une écoute sincère et totale, une rigueur à toute épreuve et un suivi sur le long terme sans faille pour qu'aucun « bug » ne vienne mettre en péril les projets de vie de mes clients.



Mettant à profit mes compétences assurantielles et digitales sans jamais négliger le rapport à l'humain, je suis investi dans des dynamiques propres à notre société actuelle. Ma démarche est naturellement sociétale, citoyenne, environnementale et mes engagements sont les suivants :



1. Rassurer face aux bouleversements économiques et sociaux (COVID-19)



2. Faciliter et simplifier les projets de celles et ceux qui veulent entreprendre



3. Sécuriser et optimiser l'entreprenariat pour envisager sereinement l'avenir



4. Accompagner face aux réformes sociales et gouvernementales



5. Valoriser et considérer les TPE/PME au même titre que les grandes entreprises



6. Contribuer à l'amélioration des territoires en partenariat avec les collectivités



7. Développer des innovations digitales uniques simples d'accès et ludiques



8. Respecter de manière totale et absolue les données personnelles



Pour répondre à ces engagements, j'ai à ma disposition deux structures sur mesure. Dune part mon cabinet ADFIS Conseil , membre du groupe SOFRACO, 1er réseau national d'experts en protection sociale. Je traite en direct avec près de 60 compagnies et prestataires d'assurances dans l'intérêt de mes clients.



L'agence ADFIS Digital quant à elle est en charge du développement et de la maintenance d'un logiciel d'audit connecté basé sur une IA propriétaire créé pour les entreprises, les particuliers et les collectivités locales. En outre, l'agence offre aussi des services simplifiés particulièrement accessibles pour les entreprises et créateurs qui n'ont pas de besoins démesurés en termes de stratégie digitale.