Sonia PINTON

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas… C’est parce que nous n’osons pas, qu’elles sont difficiles.





Rigueur, méthode, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute et du conseil, aptitudes relationnelles, autant de compétences que je mets au service des missions qui sont les miennes pour intégrer les problématiques stratégiques et opérationnelles liées au monde de l’entreprise.



Du désir au plaisir de changer, de relier sens et action !



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Techniques de communication

Gestion économique et financière

Management des hommes et des équipes

Gestion de la relation client

Conduite du changement

Conduite de projet

Recrutement cadres et non cadres

Législation sociale

Coaching professionnel

Formation professionnelle

Bilan de compétences

Fonction clé conformité

Fonction clé gestion des risques