Conciliateur de Justice Cour d'Appel de Nancy et Tribunaux d'Instances de Nancy et Lunéville

Vice Président ACJM-ACA Cour d'Appel et Tribunal d'Instance de Nancy

Médiateur de la Consommation

Juriste consultant / spécialisé dans la Transaction Sociale



Mes compétences :

Ecoute, perspicacité, goût des contacts Humains.

Objectivité

Probité-Indépendance

Sens de l'équité, Altruisme

Conciliation et médiation

Sens de l'analyse et de la Synthèse