Fabien OBOEUF

Bonjour,



Issu d'une formation ingénieur par apprentissage avec la société Allevard Rejna Autosuspensions de Douai, j'ai appris le lean et l'amélioration continue.



J'ai ensuite rejoint Myriad où j'ai pu manager une équipe de 15 personnes.



Ma formation initiale Lean et mon experience du terrain m'ont permis de developper la culture et les outils chez Wipak Gryspeert pendant 4 années avant de m'orienter sur la partie process et methodes pour la meme entreprise, poste que j'occupe actuellement.



Merci d'avoir lu ma fiche.



Fabien.



Mes compétences :

Amélioration Continue

kaizen

Lean

Logistique

Production

TRS

VSM