Fabien OSMAS

Responsable de l'équipe en charge :

- De la conception et la maintenance des ETL

- De la conception et de l'évolution des Datawarehouse.

- De la conception et de l'évolution des datamarts



Egalement en charge

- Du recueil des besoins utilisateurs

- De la conception et du suivi des univers BO

- Des applications métier presse-boutons / ad'hoc.

- de la refonte du décisionnel SI COMMERCIAL



Mes compétences :

Management

Décisionnel

BI

Informatique