Fabien PASQUIER

Titulaire du BTS Management des Unités commerciale, j'ai effectué ma formation professionnelle dans une entreprise de réparation de smartphone et de solutions liants les nouvelles technologies et les entreprises et particuliers. Actuellement à la fin de mon cursus scolaire, je suis à la recherche d'une entreprise dans laquelle je pourrai m'épanouir professionnellement. Fort d'un bon sens du relationnel, j'aspire à rencontrer des clients et à me déplacer vers eux pour des ventes, des solutions ou encore des conseils.



Mes compétences :

Merchandising

Informatique

Relationnel

Connaissance clients

Autonomie professionnelle

Gestion des connaissances