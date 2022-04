Fabien PAUL

Je suis entré à l'Ecole Spéciale Militaire de St-Cyr en 1998 en filière scientifique avec option informatique. J'en suis sorti en 2001 avec un diplôme d'ingénieur. J'ai passé ensuite une année à l'Ecole Supérieure et d'application du Génie. J'ai été affecté au 2e régiment du Génie à Metz où j'ai servi trois ans comme chef de section puis deux ans en tant qu'adjoint en compagnie.





J'ai été formé à l'aide au déploiement(fourniture d'energie, d'eau et réhabilitations diverses d'infrastructures).



J'ai pris le commandement d'une compagnie du Génie pendant deux ans. J'ai pu pendant cette période partir en Guyane afin de participer, à la tête de mon unité, au contrôle de la frontière avec le Surinam ainsi qu'à la lutte conter l'orpaillage.



J'ai effectué un passage à l'état-major de la brigade du génie et au corps de réaction rapide européen où j'étais responsable de l'infrastructure en opération.

Ayant réussi le concours de l'enseignement militaire supérieur, j'ai passé un an au cours supérieur d'état-major. Cette structure correspond au deuxième niveau de l'enseignement de l'armée de Terre. J'ai été projeté en opérations extérieures pendant 6 mois dans un état-major de l'OTAN de haut niveau.



Je suis maintenant stagiaire à l'Ecole de Guerre à Paris.



Mes compétences :

International

Management

Management international

Ressources humaines