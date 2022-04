Fabien PAYET

Technico-commercial force de proposition avec une vision constante sur l'évolution et le perfectionnement. La joie de vivre et le professionnalisme sont mon quotidien. Toujours à la recherche de nouvelles choses à apprendre.

Mon but évolué et grandir professionnellement.



Mes compétences :

Technico-commercial

Marketing

Management

Étude de marché

Animation de secteur commercial

Lancement de produits

Développement d'un portefeuille client

Fidélisation clientèle