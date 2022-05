Nicolas HOUNTON

Bonjour,



Franc, dynamique, passionné, curieux, organisé, rigoureux, autonome, réactif, esprit d'équipe, sportif, voilà les qualités développées et les compétences acquises après avoir effectué un parcours professionnel de 5 ans dans la restauration, 2 ans en cuisine et 3 ans chez Ladurée Champs Elysées en tant que maître d'hotel, mon ans au seins d'une agence immobilière à corbeil_Essonnes (91),mon permis de developper mon sens du contact auprès d'une typologie clientèle differente et ma orienté vers le métier de commercial, aimant les nouveaux challenge.



Je me défini comme un autodidacte acharné de travail, ayant une sensibilité artistique.



Mes compétences :

Football

Gastronomie