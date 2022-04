Fabien PERRIGAULT

Depuis Septembre 2012

Création et développement de la société "les domaines qui montent" à Montpellier ( 42 avenue saint lazare ) spécialisé en vente de vin, spiritueux, épicerie fine et concept table d'hôte

- financement, recherche du lieu d'implantation

- recherche de fournisseurs et sélection des produits

- conseil auprès des particuliers et entreprises "cadeaux d'affaires"

- mise en avant et merchandising au sein de la boutique

- gestion des offres commerciales

- suivi quotidien , chiffre d'affaires taux de marge , fidélisation clientèle

- recrutement et formation des nouveaux collaborateurs salariés ou stagiaire



Depuis Janvier 2011:

Riviere Consulting : Cabinet de conseil en Recrutement, Chasse d'entreprises, Stratégie RH et Business

Consultant manager.

Développement commercial et encadrement d'une équipe de 9 personnes :développeurs commerciaux, consultants et chargés de recherche.









2004-2011

Groupe Adenclassifieds (Cadremploi, Keljob, CmonJob, Explorimmo)



depuis octobre 2009:Chef des ventes Sud Ouest: Aquitaine, Charentes



de11/05 à 09/09: Ingénieur d'affaires.

- Prospection et développement des ventes auprès des entreprises du grand Sud Ouest

- Entretiens et présentations auprès des DRH, responsables de recrutement, dirigeants

- Relations avec les agences de communication RH (ORC, Publicis)

- Négociation et vente de produits propres au e-recrutement et à la e-communication

- Propositions de solution complètes (offres, base de CV, produit de communication, Logiciel de gestions de candidatures, logiciel de cooptation)





De 09/04 à 11/05 Cadremploi.fr Chef de publicité région parisienne



- Prospection de PME et PMI du secteur géographique

- Prise de rendez vous qualifiés

- Identification des besoins en rendez vous et préconisation de solutions adéquates



Mes compétences :

Commercial

Internet

Management

Recrutement

Ressources humaines