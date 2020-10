Fabien PICHON

Manager depuis 2013 dans le domaine de l'informatique et de la Supply Chain, j'accompagne la transformation digitale des entreprises. Management de proximité, organisation et processus, définition des stratégies IT et intégration avec les opérations. Orienté résultats, mon rôle est de mettre en place et garantir une lisibilité de l'action des services IT, la performance et le bien être de mes collaborateurs.



Diplômé en gestion de projet, 15 ans d'expertise en informatique et logistique, expérience en construction et restructuration d'équipes, projets nationaux comme internationaux.



Mes compétences :

Information Technology

Coordination

Organisation

Logistique

Informatique

Gestion de projet

Management

Ingénierie

AMOA

SQL

Infolog