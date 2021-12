Fabienne BODU

Formatrice Montessori, j'anime des formations présentielles et distancielles auprès de tous les professionnels de l'éducation et de la petite enfance. Formée aux digital learning, je suis capable de concevoir des modules e-learning et des dispositifs en blended learning, ainsi que d'animer des classes virtuelles et de gérer un LMS.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Marketing

Traduction

Formation

Gestion de projet

Développement commercial

E-learning

Education

Ingénierie pédagogique

Pédagogie

Enseignement

Ingénierie de formation

Animation de formations

Conception pédagogique