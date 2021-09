Mathilde BODU

Passionnée par les langues et par les échanges interculturels, j'aime évoluer dans des environnements professionnels riches et dynamiques, qui me permettent de mettre en oeuvre ma polyvalence dans les domaines de la formation, gestion de projets à l'international et relation clients.



Quadrilingue Anglais Français Espagnol Portugais, bon niveau d'allemand



Mes compétences :

Gestion d'un centre de formation

Ingénierie pédagogique - Animation de formations

Traduction marketing et commerciale

Organisation d'évènements

Gestion de projet à l'international

Développement commercial

Relations clients