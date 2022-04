Cyril LAHARRAGUE

Après une formation diplomante à l'AFPA de Balma, je suis actuellement technicien en support informatique pour la société eXcent à Colomiers



J'apprécie la relation avec les utilisateurs qui est toujours constructive. Ma capacité d'écoute et d'analyse me permette de comprendre leur problématique et d'y répondre de manière pertinente.





Mes compétences :

Microsoft Exchange Server

LAN/WAN > LAN

ITIL

ISO 900X Standard

Active Directory

Administration de serveurs

Assistance utilisateurs

Cisco Switches

Routeur Cisco

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Formation

Microsoft Windows

Informatique