Fabienne BONVALLET

Mon parcours professionnel est atypique.



Démarré comme comptable dans une compagnie aérienne, j'ai d'abord changé de métier sans changer de secteur en me formant et en devenant hôtesse de l'air où j'ai évolué sur des postes d'encadrement.

Suite à un licenciement, et après avoir repris des études, j'ai rebondi dans le secteur du travail temporaire d'insertion comme directrice de région, puis Directrice Déléguée.

Le travail temporaire d'insertion a un double enjeu, celui de développer un chiffre d'affaire et une performance économique comme pour toute entreprise, et celui d'assurer un accompagnement social et professionnel des personnes en difficulté en vue de les ramener vers un emploi durable.

Cette précision a son importance car elle induit chez moi une éthique humaine et sociale. Éthique que j'avais déjà mis en œuvre en m'investissant bénévolement au sein d'aviation sans frontière, lorsque j'étais dans le monde de l'aéronautique.



Après quelques expériences dans les énergies renouvelables, je suis revenue dans la gestion de centres de profits.

Femme de challenge et de terrain, ambitieuse mais sans renier mes valeurs, je gère et je développe aujourd'hui deux structures : l'une en maintenance industrielle et l'autre en chaudronnerie et constructions métalliques.



En plus de ces missions, j'interviens comme jury d'examen pour L'AFPA, le GRETA, et d'autres organismes privés pour des niveaux Bac (comptable assistant, secrétaire comptable), des niveaux Bac + 2 (Comptable gestionnaire, gestionnaire de paie) et niveaux Bac +3 (Gestionnaire Petite et Moyenne Entreprise GPME)









Mes compétences :

Développement commercial

Management

Vente

Communication