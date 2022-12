DU STRESS A L'EPUISEMENT PROFESSIONNEL....une écologie humaine malmenée et un frein à la performance.



Exit pourtant le principe de fatalité.



Notre responsabilité individuelle et collective est ici engagée.







Fabienne CHARMETTE, directrice MENTALPRO

Formation, coaching individuel et d'équipe, supervision.



www.mentalpro.fr





Mes compétences :

Bilans de compétences et bilans d'orientation

Gestion du stress et des conflits

Formation professionnelle continue