Christelle JUSTES

Mes compétences en lien avec mon métier de consultante en accompagnement professionnel :



- Conduite d'entretien

- Accompagnement à la prise de poste

- Développement des compétences managériales et stratégiques

- Recherche d'efficience organisationnelle

- Conduite du changement

- Gestion du Stress

- Prévention des risques psychosociaux

- Gestion des conflits

- Auto-évaluation annuelle : notion de responsabilité individuelle et collective

- Gestion du temps

- Développement de la posture managériale et professionnelle

- Conduite de projet

- Organiser et animer des réunions pluridisciplinaires

- Manager Coach

- Rédaction de synthèses, de bilans et de projets



ÉCOUTE ACTIVE

BIENVEILLANCE

EMPATHIE

ALTRUISME



Mes compétences :

Conseil

Coaching

Formation

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la qualité

Gestion de la relation client