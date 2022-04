Anne-Lise ORELLOU ORDONEZ

Dotée d’une solide expérience en communication stratégique et opérationnelle (on et offline), en marketing et en management, j’interviens depuis près de 8 ans chez l’annonceur, sur des problématiques diverses (organisationnelles, positionnement d’entreprise, de marque, de produits, management d’équipes et gestion de projets avec déploiement et pilotage d’outils de communication).



Créative, organisée et d’un naturel positif et dynamique, mon parcours professionnel m’a permis de développer des savoir-faire qui feront de moi une collaboratrice autonome, ayant à cœur de relever vos enjeux et défis.



Mes ambitions ? Pouvoir mettre mes compétences au profit d’une société porteuse de sens et de valeurs afin de contribuer à développer son activité, son image, sa notoriété et sa visibilité.



Mes compétences :

Community management

Rédaction

Marketing

Réseaux sociaux

Communication

Adobe InDesign

Management

Référencement internet

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet web

Graphisme print

Microsoft Office