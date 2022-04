Fabienne DE BEAUFORT

• Vente, développement et conduite de business IT (Solutions et Services informatiques) en France et EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique), assurant la croissance et l’optimisation des profits

• Création de nouveaux marchés stratégiques (Cloud) et transformation de business

• Management, développement et transformation des équipes de vente de plus de 100 personnes

• Management d’alliances stratégiques

• Définition et exécution de programmes marketing et de vente



Compétences

• Vente, management d’équipes de managers commerciaux et d’équipes commerciales, B2B

• Dépassement des objectifs, croissance des résultats, création de nouveaux business, acquisition de clients et marchés, augmentation des parts de marché

• Définition et exécution des stratégies et actions tactiques, du Go To Market (GTM), vente, planification et définition des stratégies commerciales pour les grands comptes

• Encadrement des Ventes, tout secteur, toute entreprise et organisation publique (grands comptes, comptes globaux, moyennes et petites entreprises, secteur Public), avec une attention particulière aux relations long terme avec les clients et partenaires

• Développement d’équipes performantes à l’esprit gagnant, management international, recrutement et coaching



Spécificités

• Passionnée par le marché High-Tech et la vente, dynamique, avec l’esprit d’entreprendre

• Leadership, collaboration et mobilisation d’équipes nationales, internationales et virtuelles (Vente, finance, Marketing, RH, Juridique …)

• Cloud, IaaS, PaaS, solutions complexes, services, infrastructure, Data centers, serveurs, stockage, réseaux, logiciels, matériels, virtualisation, services de conseils, affaires à haute-valeur ajoutée



Mes compétences :

Forecasting

Marketing

People management

Programs management

Alliances Management

Business and organization transformation

Business planning, development and management

Training

Sales development and management

Sales Enablement

Solutions selling

New market and business development

Infrastructure

Services