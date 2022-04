Fabienne DE LA BRÈCHE

J'accompagne les cadres et managers des entreprise privées et parapubliques, les patrons de PME-PMI, les professions libérales, …, dans la gestion de situations à fort enjeu : prise de nouvelles fonctions, changement de statut / gestion d'équipes, communication interpersonnelle, gestion du stress /préparation d’une réunion importante, d’une négociation commerciale délicate, accompagnement à la prise de parole en public, …



J’interviens dans le cadre déontologique de la Société Française de Coaching dont je suis membre associé depuis 2003.

Le respect, la confidentialité totale, la confiance et l'engagement mutuels sont les fondements de ma pratique qui redonne énergie, discernement et perspectives à mes clients pour réaliser leurs projets.



Mes zones d'intervention sont à la fois l’île-de-France et la région Bretagne / Grand Ouest.



