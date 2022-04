Fabienne DE TONI-COSTES

Forte de mes 10 années d'expériences dans la recherche académique en Biologie-Santé-Biotechnologies, je souhaite aujourd'hui intégrer une entreprise innovante en recherche et développement dans les domaines de la santé, du mieux-être et/ou du bien-être.



Mes connaissances scientifiques, mes compétences transverses, mes atouts relationnels ainsi que mes réelles capacités d'adaptation et de management me permettront de générer et gérer des projets en autonomie et de m'intégrer au sein d'une société dynamique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Cancérologie

Biologie cellulaire

Cytométrie en flux

Physiologie animale

Biochimie

Modèles in vivo

Cellules souches

Microenvironnement