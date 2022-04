Fabienne DELAPLACE

Bienvenue sur mon profil!

Aujourd'hui au sein du Groupe Domusvi, j'exerce la fonction de directrice d'un EHPAD.

Forte d'une expérience dans le secteur médico-social et sanitaire de plusieurs années, je souhaite m'orienter vers de nouveaux projets.

Titulaire d'un master II en gérontologie, et d'une certification AFNOR d'Evaluateur externe expert des organisations de l'économie sociale, avec un parcours de responsable qualité depuis 1997, j'ai pu acquérir de réelles compétences en matière d'audit et de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux.

Si vous souhaitez plus d'information, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Compétences d'audit

Management de transition

Compétences de direction

budgets

Audit