Fabienne DELRIEU

Expertise dans les secteurs Tourisme - Loisirs - Restauration - Services

Bonne connaissance du secteur de la Silver Economie et du marché des résidences services seniors.



Développement commercial B2B et B2C en France et à l'international

Connaissance des destinations balnéaires et ski.

Tissu professionnel développé sur l'Europe: tours opérateurs, acheteurs,fournisseurs et prestataires nationaux, institutionnels.

Bonne connaissance des mentalités et pratiques des acteurs B2B du secteur et attentes clients par nationalité.

Langue de travail : anglais et espagnol.







Mes compétences :

Accompagnement de la force de ventes

Optimisation des process

Veille concurrentielle

Assurer le développement commercial

Analyser et améliorer les performances

Négociation contrats

Administrer produire négocier créer

Développement commercial

Hôtellerie

B2B

Grands comptes