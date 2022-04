Fabienne DOUCET

Directrice de Projet Grands Comptes confirmée en agence de communication et en marketing promotionnel depuis plus de 20 ans sur des sujets digitaux, CRM et shopper.



MES COMPÉTENCES CLÉS :

////ANALYSE DES BESOINS CLIENT

- Recommandation argumentée écrite et orale : définition de la stratégie de communication de la marque, des concepts créatifs et des outils on et off line selon les cibles à convaincre (BtoB / BtoC)

- Conception chiffrée et négociation budgétaire en lien avec les enjeux et les contraintes projet

- Plan de mise en œuvre CR

- Analyse et bilan

//// COORDINATION PROJET ET MANAGEMENT

- Compréhension des règles de pilotage : définition de gouvernance et processus complémentaire selon besoin

- Planification des phases projet et des intervenants par jalon clé

- Gestion financière

- Management des ressources techniques et créatives



Mes compétences :

Communication

Marketing