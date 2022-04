Fabienne DUFOUR

De 1986 à 1991 : Monteur Offset

Montage papier - Développement film - Banc de reproduction - Insolation des plaques

Ces 5 années de Monteur Offset m'ont permis de bien connaître le fonctionnement de l'impression (prise de pince, découpe, numérotation, chimie).



De 1991 à ce jour : pao sur mac

Utilisation des logiciels Quarkxpress 7.2, Illustrator, Indesign et Photoshop CS6, Prep's 4.2, Word, Excel, Accrobat Distiller 8.1, Suitcase, Tri catalog

Conception graphique pour professionnels et grand public (TDL, affiches, brochure, livre, plan, etc...) Traitement des images, numérisation couleur et noir et blanc, retouche et montage photos, illustrations diverses, dessins de plans sous illustrator,retouche PDF sous Pitstop 7.1. Bonne gestion des couleurs (pantone, cmjn).

Flashage sur Dolev 4Press - Insolation et révélation des plaques.

Travaux numériques (Canon, Danka, Xerox) et sur traceur (Agfa).

Création de forme de découpe pour l'envoi en fabrication de modèles spécifiques.

Différents travaux de façonnage.



2009 : la société a adhéré au réseau Printing.com : suivi d'une formation en Angleterre : impression en amalgame, envois de pdf certifiés.

Je m'occupe de la conception des documents et après validation du BAT avec le client, les fichiers sont envoyés via un serveur pour impression.



2013 : je gère l'impression sur presse numérique KONICA MINOLTA



Depuis maintenant près de 10 ans, de nouvelles responsabilités m'ont été confiées :

- Accueil et conseil du client (téléphonique également)

- Prise des commandes

- Contact sous-traitants pour différents travaux

- Création, mise en page, bat client

- Mise en fabrication

- Impression sur presse numérique Konica Minolta

- Impression sur traceur

- Suivi de la commande jusqu'à la livraison



Mes compétences :

Infographiste metteur en page

QuarkXPress

Imprimerie

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Impression de plan

Impression numérique

Adobe InDesign CS5