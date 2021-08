Jérôme PORTERAT

Professionnel de la communication depuis 10 ans, je souhaite vous accompagner dans le développement de votre entreprise et mettre en place avec vous une communication réfléchie, organisée et maîtrisée.



Soucieux de répondre à vos besoins de façon optimale, je privilégie une approche fondée sur une étroite collaboration. Mon principal atout ? Gérer et mener un projet à terme, fort de l’appui d’un réseau de partenaires hors pair et d'une grande adaptabilité.



Je vous aiderais à concevoir des stratégies de communication concrètes afin d'atteindre vos objectifs commerciaux. Une fois les stratégies établies, je mettrais en œuvre un plan qui reflétera une série d'actions respectant votre budget et les échéanciers à suivre. Votre plan vous permettra ainsi de bénéficier d'une vue d'ensemble des actions à réaliser dans un temps précis. Qu'il s'agisse d'établir un plan annuel ou d'aborder un besoin particulier en communication, je prendrais soin des innombrables détails propres à toute planification stratégique.



Mes compétences :

Conception

Conseil en communication

Communication

Imprimerie

Graphisme

Web

PAO

Print

Site internet

Référencement