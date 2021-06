Thomas DESMURS

Après une formation dans le Web Marketing et l'e-business, j'ai rejoint le Comité Départemental du Tourisme du Jura comme responsable du pôle Internet. Mon rôle a consisté à assurer la promotion touristique du département via Internet : marketing interactif, développement technologique, E-tourisme... Après 7 années sur ce pôle, j'ai pris la responsabilité du service commercial de Jura Tourisme (vente de séjours touristiques, locations de vacances, activités et loisirs...). Depuis Septembre 2016, j'ai rejoint l'équipe de l'Office de tourisme de Dijon pour assurer la promotion de la Capitale de la Bourgogne Franche Comté. Une suite logique après la fusion de mes 2 régions de cœur...



Mes compétences :

Vente

Tourisme

Management

Gestion de projet

Communication

Web 2.0

Internet

Webmarketing

Marketing

Sport