Fabienne DUJARDIN

Designer de formation, passionnée par les nouvelles technologies, après avoir mis en ligne des sites prestigieux, je me suis intéressée ces dernières années aux sites eCommerce et aux normes d'accessibilité W3C.



Je suis actuellement chef de projet du Groupe Marie Claire



Mon savoir faire

Aide à la conception de sites, interface fonctionnelle, réalisation de story-Board.

Suivi de l'ergonomie, du design et des chartes fonctionnelles, graphiques et éditoriales.

Coordination des équipes de développement et des intégrateurs.



Suivi des évolutions fonctionnelles et techniques.



Mes compétences :

Charte graphique

Conception

Conseil

CSS

Design

Développement

E-commerce

Ecommerce

Ergonomie

Extranet

Internet

Intranet

osCommerce

Référencement