Fabienne DUJARDIN

Après avoir travaillé 10 ans en agence de communication et marketing opérationnel où je pilotais des projets print et web ainsi que le communication externe de l'agence.

Le virage essentiellement web devenait impératif !



C’est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers le Webmarketing, le SEO, Photoshop, WordPress et PrestaShop par le biais de formations très professionnelles et expertes.



Cet éventail de compétences élargi me permet aujourd’hui de faire évoluer mon métier et mon expertise communication-marketing vers de nouveaux outils web ce que je trouve très enthousiasmant !!



Mes compétences :

Chaîne graphique

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Prestashop

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

SEO

Webmarketing

Design graphique