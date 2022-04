Fabienne DUPARCHY

Bonjour et merci de prendre le temps de consulter mon profil.





Je vous invite à me contacter pour toute mission de formation.





J'interviens essentiellement pour les centres AFPA et les Centres de Réadaptation Professionnelle mais j'ai encore des disponibilités.



Concevoir et préparer des séances de formation collectives ou individualisées,

Animer ou co-animer les séances de formations,

Évaluer les compétences acquises en cours de formation,

Élaborer et mettre à jour les ressources pédagogiques,

Accompagner et suivre les stagiaires durant les périodes en entreprise,

Réaliser le suivi administratif des groupes de stagiaires,

Accompagner le stagiaire dans la rédaction du Dossier Professionnel,

Mettre en place des épreuves pour les "Évaluations en cours de Formation",



- Ingénierie de formation,

- Participer aux jurys d'examens "Comptable Assistant" et "Gestionnaires de paie" : CCP et des titres professionnels,



Plus particulièrement :

Suivre et aider chaque stagiaire dans son propre processus d'apprentissage,

Participer aux groupes d'accompagnement,

Être à l'écoute des demandes individuelles des stagiaires,

Relation d'aide,



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Formation

Pédagogie

Accompagnement